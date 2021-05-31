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Сообщения о минировании более 270 школ в Белоруссии не подтвердились

В МВД республики сообщили, что письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Электронные сообщения о минировании поступили в понедельник в более чем 270 школ Белоруссии, информация об опасности не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Сегодня на электронные ящики госорганизаций, преимущественно учреждений образования, неизвестные массово разослали сообщения об опасности. Соответствующие письма получили 118 минских школ, а также учреждения образования Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомельской и Минской областей. Всего установлено более 270 адресатов. Информация не подтвердилась", - отметила представитель МВД.

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