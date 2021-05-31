Кузнецова: вывезенные из зон боевых действий дети находятся в более чем 20 регионах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские дети, возвращенные из зон боевых действий на Ближнем Востоке, находятся в более чем 20 регионах РФ. Об этом сообщается в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в 2020 году (имеется в распоряжении ТАСС).

"Практически все возвращенные из зон боевых действий на Ближнем Востоке российские дети пережили сложнейшие психотравмирующие ситуации, находились в сложном эмоциональном и ослабленном физическом состоянии. В России все дети переданы под опеку своих родственников и разъехались в более чем 20 регионов страны, ни один из них не попал в детское сиротское учреждение", - говорится в документе.

Кузнецова отметила, что география обнаружения российских детей расширяется. "Две российские семьи (восемь детей) были обнаружены на территории Пакистана. <...> В связи с поступлением из МИД России информации о значительном числе несовершеннолетних детей российских граждан, пребывающих на территории Турецкой Республики, в декабре 2020 года состоялся выезд в Турцию группы российских специалистов, включая представителей уполномоченного и Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России", - сообщается в документе.

Омбудсмен также обратила внимание на отсутствие единого подхода к организации реабилитационных мероприятий, способствующих социальной адаптации возвращенных детей и их семей. Она напомнила, что эта проблема была доведена до руководства страны, следствием чего стали поручения президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. "Предполагается, что результатом данной работы должен стать единый алгоритм действий по реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних, возвращенных в Россию из зон вооруженных конфликтов, предусматривающий индивидуальную работу с каждым ребенком и его замещающей семьей, а также подготовку специалистов, которые могли бы комплексно работать с такой категорией детей", - сообщается в докладе.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.