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Медведев предложил подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных

Замглавы Совбеза отметил, что есть целый ряд идей, касающихся "некоторой модификации" институтов по поддержке многодетных семей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев Юлия Зырянова/POOL/ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы поэтапно снижать налоговую нагрузку на многодетные семьи в стране.

"Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи", - сказал он в понедельник на форуме "Большой семейный совет", говоря о поддержке многодетных.

По словам Медведева, есть целый ряд идей, касающихся "некоторой модификации" институтов по поддержке многодетных семей. Он предложил участникам мероприятия озвучить свои мнения на этот счет, чтобы "в конечном счете сформировать позицию партии".

Теги
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