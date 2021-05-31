Медведев предложил подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы поэтапно снижать налоговую нагрузку на многодетные семьи в стране.

"Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи", - сказал он в понедельник на форуме "Большой семейный совет", говоря о поддержке многодетных.

По словам Медведева, есть целый ряд идей, касающихся "некоторой модификации" институтов по поддержке многодетных семей. Он предложил участникам мероприятия озвучить свои мнения на этот счет, чтобы "в конечном счете сформировать позицию партии".