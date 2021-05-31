Комиссия Госсовета по образованию обсудит вопрос охраны школ Росгвардией

ТАСС, 31 мая. Вопрос обеспечения безопасности российских школ силами Росгвардии будет обсуждаться комиссией Госсовета по направлению "Образование" при подготовке доклада президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил ТАСС возглавляющий комиссию губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Этот вопрос будет обсуждаться в том числе при подготовке доклада для президента во время проведения президиума или на заседании Госсовета. Потому что доклад, который мы сейчас готовим, называется "Задачи субъектов в сфере общего образования". И вот эта одна из таких важнейших задач тоже будет обсуждаться", - сказал Васильев, подтвердив, что речь идет об охране школ силами Росгвардии.

Губернатор уточнил, что на обеспечение безопасности образовательных учреждений Кировской области направляется около 100 млн рублей бюджетных средств. При этом, по его словам, для необходимого уровня охраны школ и детсадов нужно гораздо больше - несколько миллиардов.

Предложение об охране школ сотрудниками Росгвардии или другими правоохранительными структурами после трагедии в Татарстане высказал председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

11 мая бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан и арестован.