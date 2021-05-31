Медведев призвал "Единую Россию" продолжить программу по благоустройству дворов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Инициированная "Единой Россией" программа по благоустройству городских дворов должна быть продолжена, заявил председатель партии, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

"Единая Россия" была инициатором программы по городским дворам, и она должна быть продолжена. Потому что это жизненная среда", - сказал он.

Говоря о развитии комфортной городской среды, в том числе для детей, Медведев обратил внимание на разницу в благоустройстве между регионами. "У нас есть, конечно, передовые субъекты, где красивые, безопасные дворы, но так не везде, скажем по-честному", - указал он.

Председатель партии пояснил, что речь идет о "современных дворах с удобными площадками, колясочными маршрутами". "Это та тема, которая у нас все время находится в периметре внимания по линии "Единой России", - добавил Медведев.