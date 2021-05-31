МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о "тенденции снижения иностранного усыновления" российских детей в 2020 году. Об этом говорится в ее докладе о деятельности в 2020 году, текст которого опубликован на сайте омбудсмена.

"Нельзя не отметить тенденцию снижения иностранного усыновления на 86,9% по сравнению с 2018 годом", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2020 году российских детей усыновляли граждане шести государств: Италии (14 детей), Аргентины (семь детей), Франции (шесть детей), Германии (шесть детей), Испании (четыре ребенка), Швеции (один ребенок).

"Договоры по постусыновительному контролю заключены только с четырьмя странами (Франция, Италия, Испания, Израиль). Например, договор между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей. Он призван обеспечить интересы усыновленных детей, всестороннюю защиту их прав", - говорится в докладе.