Лицейский центр в Кирове планируют построить за счет ГЧП

ТАСС, 31 мая. Власти Кировской области планируют построить лицейский центр в центре Кирова, где разместятся существующие в городе лицеи, за счет механизма государственно-частного партнерства. Одним из участников проекта рассматривается ГК "Просвещение", сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Есть хороший земельный участок, мы планируем несколько лицеев переместить с окраин города в центр и сделать это за счет частно-государственного партнерства. <…> В том числе [с ГК "Просвещение"]", - сказал Васильев.

По его словам, в центре создадут единую социальную и спортивную инфраструктуру для нескольких образовательных учреждений. При этом высвобожденные помещения "будут использоваться в народном хозяйстве".

В ноябре прошлого года кировские власти заявляли, что площадкой для лицейского центра должна стать территория бывшего вертолетного училища в центре Кирова.

Ранее президент ГК "Просвещение" Владимир Узун сообщал, что возможность строительства школ по модели государственно-частного партнерства обсуждается с властями 18 субъектов страны. Среди уже начатых подобных проектов - "Школа 800" в Нижнем Новгороде, которую ГК строит по концессии к юбилею города.