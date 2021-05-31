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Медведев поддержал идею преимущественного приема братьев и сестер в одну школу

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Алена Аршинова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о преимущественном приеме в один детский сад или школу для братьев и сестер независимо от их места проживания. Свою позицию он обозначил в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

Инициативу на мероприятии озвучила секретарь чувашского отделения партии, депутат Госдумы Алена Аршинова. Она отметила, что сейчас для приема в одно учреждение детей необходимо прописывать на одной жилплощади, и предложила исключить такую норму из закона.

Говоря об этой идее, Медведев заметил: "Я с этим согласен, естественно". При этом он обратил внимание на возникающее смешение понятий "место проживания" и "место регистрации". Как считает Медведев, возможно, власти смогут обойтись без изменения закона, дав ему правильное толкование.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"Аршинова, Алена ИгоревнаЧувашия
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