Во ФСИН заявили, что проверка Навального в колонии осуществляется раз в два часа

ПЕТУШКИ /Владимирская область/, 31 мая. /ТАСС/. Представители ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области проверяют Алексея Навального раз в два часа, а не каждый час, этого требует законодательство. Об этом в понедельник в ходе судебного заседания по иску о признании незаконным постановку Навального на профучет как склонного к побегу сообщил представитель колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

26 апреля в Петушинский районный суд поступили три иска Навального к администрации ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области, связанные с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения. В одном из административных исков Навальный просит признать незаконными решения администрации исправительного учреждения о его постановке на профилактический учет как склонного к совершению побега и действий должностных лиц колонии по лишению его права на непрерывный восьмичасовой сон. По данным Навального, сотрудники колонии будят его каждый час.

"Проверка осужденных, склонных к побегу и состоящих на профилактическом учете, регламентируется приказом Минюста. <…> Проверка наличия осужденных, поставленных на профилактический учет как лиц, склонных к совершению побега, осуществляется каждые два часа. Не час, не полчаса, не три часа, а каждые два часа. Данные факты фиксируются в суточных ведомостях надзора исправительных учреждений за каждые сутки", - отметил представитель колонии.

Ранее сообщалось, что Навальный был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу в ИК-2 на шесть месяцев. По словам Навального, он уже состоял на профучете в течение трех месяцев в СИЗО, срок которого уже вышел, но в колонии его поставили на шестимесячный учет. По данным представителей колонии, срок установлен приказом Минюста, постановка производится автоматически.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.