В ММЦ Москвы увеличили число окон приема для оформления патентов для мигрантов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы призывает иностранных граждан подавать заявления для оформления патентов в течение всего рабочего дня в "Многофункциональном миграционном центре". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В главке отметили, что на постоянной основе осуществляется работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства на предмет урегулирования их правового статуса на территории России.

"Обращаем внимание, что в связи с тем, что указ президента действует до 15 июня 2021 года, в период с 1 мая по настоящее время поток иностранных граждан с заявлениями для оформления патента на право осуществления трудовой деятельности на территории города Москвы значительно вырос. Основной рост обращений наблюдается с 08:00 до 12:00. Сообщаем, что государственное бюджетное учреждение города Москвы "Многофункциональный миграционный центр" осуществляет прием заявлений для оформления патентов каждый день без выходных и праздников с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в целях предотвращения скопления иностранных граждан и конфликтных ситуаций увеличено количество окон приема иностранных граждан.

"В целях исключения образования очередей и нарушения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, рекомендуем вам обращаться с документами для оформления патента в течение всего рабочего дня", - заключили в главке.