Около 900 млн рублей направят на капремонт социальных объектов в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 31 мая. /ТАСС/. Около 900 млн рублей направят на капитальный ремонт социальных объектов в Чебоксарах в 2021 году. Деньги выделят из городского, республиканского и федерального бюджетов, сообщает пресс-служба администрации города.

"На ремонт чебоксарских учреждений социального блока в этом году выделено около 900 млн рублей. И большая часть средств - из республиканского бюджета. За время нашей работы таких средств не направлялось ни разу, всех ответственных лиц призываю к внимательному отношению к проводимым работам и жесткому контролю за сроками исполнения", - цитирует пресс-служба слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

По его словам, до конца года в Чебоксарах на эти деньги будут отремонтированы 28 учреждений образования, культуры и спорта, среди них школы, детские сады, спортивные школы и комплексы, а также загородные лагеря для детского отдыха. Большая часть финансирования пойдет на реконструкцию стадиона "Энергия", там будет проведена замена футбольного покрытия, обновлены беговые дорожки.

"Новый комплексный подход предусматривает не только реконструкцию зданий школ и детских садов, но и благоустройство прилегающей территории, замену наружных сетей и освещения, обеспечение безопасности, ремонт инженерных сетей, ремонт несущих конструкций. Все работы должны выполняться в соответствии с этим стандартом. На нас возлагается огромная ответственность по своевременному проведению и качеству ремонта", - цитирует пресс-служба обращение Ладыкова к руководителям структурных подразделений.