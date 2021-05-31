Донской университет первым в России проведет сессию по отбору преподавателей для инженеров

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Донской государственный технический университет станет первым в России вузом, который по результатам проектно-аналитической сессии сформирует преподавательский состав для подразделения, занятого подготовкой инженеров. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Контракты на работу в Институте опережающих технологий "Школа Икс" заключат с кандидатами, которые по итогам сессии предложат учебные модули, содержательно и методологически наиболее полно отвечающие современным мировым требованиям к инженерному образованию. Преимуществом будут обладать претенденты с ученой степенью, опытом в педагогическом дизайне и создании онлайн-курсов", - говорится в сообщении.

В "Школе Икс" открыты вакансии для специалистов, способных разрабатывать и реализовывать учебные модули, проводить исследования в мультидисциплинарных командах, выступать наставниками инженерных, учебных, научно-исследовательских и предпринимательских проектов. При этом в круг возможных претендентов включены предприниматели, успешно реализующие высокотехнологичные проекты.

"Мы планируем собрать на одной площадке неординарных педагогов, которые не только понимают важность трансформации инженерного образования, университетов в целом, но и готовы в нее включиться. Со своей стороны "Школа Икс" предложит преподавателям гибкие условия контракта и конкурентоспособную заработную плату, а также возможность проводить исследования и разработки в мультидисциплинарных командах, создавать новые учебные модули и решать задачи от индустриальных партнеров университета", - добавил директор Института опережающих технологий Павел Герасин.

Как уточнили в вузе, отбор преподавателей пройдет в два этапа: заочный - прием заявок и онлайн-собеседование (до 1 июля), очный - проектно-аналитическая сессия (5-7 июля). Руководителем проектной работы выступит модератор Московской школы управления "Сколково" Марк Мамрыкин.