Кировские врачи спасли 8-летнюю девочку со 100-процентным поражением легких

ТАСС, 31 мая. Врачи Кировской области спасли жизнь 8-летней девочки со 100-процентным поражением легких с COVID-19, сообщил пресс-центр правительства региона.

"Кировские врачи спасли ребенка со 100-процентным поражением легких после COVID-19. Более двух месяцев врачи инфекционного госпиталя и детской областной больницы боролись за жизнь восьмилетней пациентки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заболевание у ребенка началось с небольшого повышения температуры и слабости, сначала ее состояние улучшилось, однако через несколько дней температура снова резко поднялась до 39 градусов. К тому времени вся семья сдала тесты на новую коронавирусную инфекцию, и результаты у всех оказались положительными. Девочку увезли в инфекционный госпиталь, во время обследования у нее выявили 100-процентное поражение легких, около месяца она провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. После этого еще месяц девочка лечилась и проходила реабилитацию в Кировской областной детской клинической больнице.

"Сотрудниками двух медицинских учреждений проведена большая слаженная работа по спасению жизни ребенка. Большое содействие на протяжении всего этого трудного пути оказывала мама девочки. Все мы были уверены в положительном исходе. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей", - приводятся в сообщении слова главврача Кировской областной ДКБ Натальи Муратовой.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, текущая эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой, медики по-прежнему работают в режиме повышенной готовности.

По информации оперативного штаба области, всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 52 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в стационарах находятся более 1 тыс. человек, амбулаторно лечатся около 1,5 тыс. человек, 100 выздоровевших выписаны домой. В регион уже поступило порядка 200 тыс. доз вакцины от COVID-19. Первый компонент вакцины получили около 163,5 тыс. жителей области. Полный курс вакцинации прошли почти 130 тыс. человек.