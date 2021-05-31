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Режим повышенной готовности из-за пандемии в Архангельской области продлен до 18 июня

При этом сняты ограничения по числу гостей на регистрации в ЗАГСах

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности и ограничительные меры в Архангельской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции продлены до 18 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Все основные ограничительные меры продлены до 18 июня", - сказали в пресс-службе.

По итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции в регионе сняты ограничения по числу гостей на регистрации в ЗАГСах. "При строгом соблюдении всех противоэпидемических норм", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 63 884 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 67 случаев. В Архангельской области действует масочный режим при посещении магазинов, мест оказания услуг, в общественном транспорте.

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