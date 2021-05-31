КС проверит норму о возможном лишении жилья из-за проблем в сделках предыдущих владельцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) проверит на соответствие основному закону страны норму Гражданского кодекса, на основании которой владельца можно лишить жилья из-за проблем в сделках у предыдущих собственников. Об этом говорится в материалах суда.

В суд поступила жалоба от жителя Иркутской области Евгения Мокеева. Согласно тексту жалобы, которая имеется в распоряжении ТАСС, Мокеев в 2016 году купил квартиру в городе Ангарске. В 2019 году на него подала в суд женщина, которая настаивала на том, что данная квартира является совместно нажитым имуществом ее и бывшего мужа, который продал недвижимость новому собственнику, перепродавшему ее, в свою очередь, Мокееву незаконно и без согласия жены. Суд решил взыскать с последнего собственника - Мокеева - половину квартиры в пользу женщины. Сам Мокеев при этом лишился и части квартиры и, как он утверждает, права на компенсацию.

"Жалоба гражданина Е.В. Мокеева на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации принята к рассмотрению", - говорится в материалах КС.

В своей жалобе Мокеев утверждает, что суд общей юрисдикции формально подошел к делу и применил 302-ю статью Гражданского кодекса, позволившую лишить его половины единственной квартиры при том, что претензий к его сделке по покупке жилья у суда не было. Мокеев также считает, что данное положение кодекса нарушило конституционные принципы защиты собственности, а он лишился права на компенсацию.

Также заявитель указывает, что такое применение судами статьи 302 Гражданского кодекса "создает риск неправомерной утраты собственности для широкого круга собственников жилья", которые добросовестно покупают недвижимость, однако затем суд признает одну из сделок в истории квартиры недействительной, а собственности фактически лишается последний владелец. Также он указывает, что применение нормы в таком понимании судов "дестабилизирует гражданский оборот" жилья на рынке и подрывает доверие участников сделок друг к другу.