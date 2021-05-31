Более 40 человек удалили с экзаменов за нарушения в первый день сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 40 человек были удалены за нарушения с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в первый день его сдачи, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что первые экзамены основного периода ЕГЭ 2021 года по географии, химии и литературе прошли в штатном режиме. На сдачу было зарегистрировано около 184 тыс. участников. Для проведения экзаменов было задействовано более 3,7 тыс. экзаменационных пунктов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня, добавили в ведомстве.

Следующий предмет, который предстоит сдавать участникам ЕГЭ, - русский язык, экзамен пройдет 3 и 4 июня.