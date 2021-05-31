Кабмин Дании попросил пересмотреть решение не использовать вакцину компании J&J

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Дании обратился к Управлению здравоохранения с просьбой о пересмотре решения об изъятии из программы массовой вакцинации против COVID-19 вакцины от компании Johnson & Johnson (J&J). Поскольку сроки вакцинационной кампании сдвинулись вперед, теперь ожидается, что вторую прививку последние граждане получат в конце сентября, а не в конце августа, как ожидалось ранее, сообщает в понедельник телеканал ТВ2 .

Сегодня об этом были проинформированы члены парламента страны.

До этого Управление здравоохранения так же, как сейчас в случае с вакциной J&J, полностью отказалось от использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая в целом ряде случаев имела редкий, но более чем серьезный побочный эффект в виде тромбоза. Что касается препарата от J&J, то сегодня в Дании он может применяться лишь после предварительной врачебной консультации.

Согласно данным ТВ2, просьба правительства о пересмотре решения по J&J вызвана желанием как можно быстрее иммунизировать население, а также тем, что получено больше информации об этом препарате из ряда европейских стран, которые используют ее в своих программах вакцинации. Управление здравоохранения сообщило 14 апреля о решении отказаться от вакцинации препаратом компании AstraZeneca, а также о приостановке использования препарата компании J&J.