Летом в лагерях смогут отдохнуть до 58 тыс. детей из Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области разработали программу летней оздоровительной компании для 58 тыс. детей, что в 3,8 раза больше уровня 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса в регионе смогли отдохнуть более 15 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Летом в оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 58 тысяч детей из Воронежской области. Их готовы принять более 900 учреждений, как региональных, так и федеральных: "Артек", "Орленок", "Смена" и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, в 2020 году в летнюю оздоровительную кампанию отдохнули более 15 тыс. детей, выезд организованных групп детей за пределы области из-за пандемии коронавируса был запрещен.

Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области, на детскую оздоровительную кампанию 2021 года регион выделил 440 млн рублей, по решению губернатора Александра Гусева еще 35,5 млн рублей предусмотрено на ПЦР-тесты для сотрудников лагерей перед началом работы и далее каждые пять дней.

"Из-за текущей санитарно-эпидемиологической обстановки и сохраняющейся угрозы распространения коронавируса кампания пройдет с ограничениями. Так, наполняемость загородных детских лагерей составит не более 75% от полной вместимости, заезд и выезд детей и сотрудников будет проходить одновременно, вводится запрет на массовые мероприятия в помещениях и посещения родителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 84 960 случаев заражения коронавирусом, из них 80 395 человек выздоровели, 3 501 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.