Учредитель Ассоциации дислексии призвала бизнес России присоединиться к флешмобу осенью

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Представители российского бизнеса могут в октябре поддержать страдающих дислексией людей и на сутки адаптировать свои интернет-страницы под их восприятие. Такое предложение высказала в понедельник учредитель Ассоциации родителей детей и взрослых с дислексией Мария Пиотровская в рамках пресс-конференции, посвященной итогам пятилетней деятельности Ассоциации.

"Была бы потрясающая идея, если бы бизнес смог поддержать нас в октябре этого года и переделать свои страницы на один день так, как это видят люди с дислексией, это моментально позволяет облегчить дискуссию на тему заболевания", - сказала Пиотровская.

Она также уточнила, что некоторые представители бизнеса уже поддержали страдающих дислексией. Так, в начале мая Центр развития перспективных технологий разработал и внедрил первый русскоязычный адаптивный шрифт для пользователей мобильного приложения "Честный знак" с дислексией. В разработке участвовали специалисты-шрифтовики и организации, занимающиеся изучением этой особенности. Во время подготовки было проведено более 100 интервью с людьми с дислексией.

"Наши ученые также принимали участие в этой работе, было большое число русскоговорящих из других стран, которые хотели нам помочь, которые там уже столкнулись с этим", - пояснила Пиотровская.

Дислексия - нарушение способности человека овладевать навыком чтения. Октябрь - международный месяц осведомленности о дислексии, когда во всем мире проводят мероприятия с целью привлечения внимания к трудностям в обучении и поиску эффективных способов их преодоления.