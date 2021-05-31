Кабмин выделил более 9,5 млрд руб. на средства реабилитации для людей с инвалидностью

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 9,5 млрд рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

"Свыше 9,5 млрд рублей будет дополнительно направлено на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщается в понедельник на сайте кабмина.

В сообщении уточняется, что речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях. Дополнительное финансирование обеспечит этими средствами граждан в полном объеме, рассчитывают в кабмине. В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей.

Вопрос о дополнительном финансировании на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации рассматривался 27 мая на заседании правительства. "Документ подготовлен как раз в рамках выполнения поручений по итогам отчета правительства в Государственной думе. Эти средства поступят в Фонд социального страхования, чтобы все инвалиды, признанные нуждающимися в технических средствах реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо: кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", - подчеркнул тогда Мишустин.