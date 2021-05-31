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Лавров заявил, что МИД РФ высоко ценит роль РПЦ в решении современных актуальных проблем

Министр иностранных дел отметил вклад Отдела внешних церковных связей в расширение межцивилизационного диалога

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России высоко ценит роль Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в решении современных международных проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании по случаю 75-летия образования ОВЦС.

"Высоко ценим поддержку сотрудников Отдела внешних церковных связей в решении актуальных проблем современности, включая защиту христиан на Ближнем Востоке и в других регионах планеты. Готовы к наращиванию соработничества, в том числе в рамках соответствующей рабочей группы", - приводятся слова Лаврова в понедельник на сайте ОВЦС.

"Все эти годы Отдел вносит неоценимый вклад в укрепление единства православных народов, расширение межрелигиозного и межцивилизационного диалога, продвижение непреходящих духовно-нравственных ценностей, отстаивание интересов наших соотечественников, проживающих за рубежом, - подчеркнул министр. - Такая подвижническая деятельность, ориентированная на поддержание в международных делах атмосферы мира, доверия и взаимопонимания, снискала уважение в нашей стране и за ее пределами".

Глава МИД РФ также отметил, что "плодотворное взаимодействие с Русской православной церковью - добрая традиция отечественной дипломатической службы".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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