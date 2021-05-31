Мишустин 1 июня посетит медцентр им. Кулакова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 июня, в День защиты детей, посетит Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в Москве и проведет совещание об улучшении медпомощи. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"1 июня М.В. Мишустин посетит Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова (НМИЦ АГП)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель российского правительства осмотрит в том числе операционный блок и отделение реанимации, а также проведет совещание по совершенствованию медицинской помощи детям.

В мероприятии примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Посещение центра приурочено к празднованию Дня защиты детей", - уточнили в кабмине.