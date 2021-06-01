Мишустин посетит медцентр им. Кулакова и проведет совещание по медпомощи детям

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин 1 июня, в День защиты детей, посетит Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве.

Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, премьер осмотрит операционный блок и отделение реанимации, а также проведет совещание по совершенствованию медицинской помощи детям.

В мероприятии примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Посещение центра приурочено к празднованию Дня защиты детей.

Поддержка детей

Российский премьер уделяет теме поддержки детей особое внимание. Так, выступая в мае с отчетом правительства в Госдуме, он еще раз подчеркнул, что забота о подрастающем поколении - один из приоритетов в работе властей.

Конкретные вопросы в этой сфере Мишустин регулярно поднимает на заседаниях и совещаниях кабмина. Среди наиболее острых тем - выплаты семьям с детьми, развитие социальной инфраструктуры, в том числе создание школ и детских садов.

Отдельно на этих пунктах председатель российского правительства останавливался и год назад, 1 июня 2020 года. Из-за пандемии очные мероприятия тогда были ограничены. Тему Международного дня защиты детей Мишустин затронул на проходившем по видеосвязи оперативном совещании со своими заместителями.

Тогда он подчеркивал, что задача государства - "создавать все условия, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализоваться в жизни", ведь именно от них зависит будущее страны.

Развитие медицины

Ситуацию в российском здравоохранении Мишустин также держит на постоянном контроле. В последние полтора года эти вопросы стали особенно острыми на фоне распространения коронавируса: как признавал сам премьер, ковид удвоил нагрузку на медучреждения.

При этом глава кабинета министров на встречах с коллегами обсуждает не только отдельные меры по борьбе с пандемией, но и развитие российской системы здравоохранения в целом. Так, регулярно ведется речь о цифровизации этой сферы, модернизации учреждений, повышении квалификации медработников и материальной поддержке таких специалистов.

Мишустин также периодически посещает лично различные медицинские центры. Часто он делает это во время поездок по регионам, чтобы понимать реальную ситуацию на местах. Так, в этом году он уже осмотрел центральную городскую больницу в Дербенте, побывал в перинатальном центре в Грозном, проверил, как оказывается многопрофильная медицинская помощь в Республиканской больнице № 1 в Кызыле.

О центре

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова - головное российское научное, лечебное и учебное учреждение, являющееся базой для реализации государственных программ, в том числе по сохранению репродуктивного здоровья. Центр аккумулирует научные достижения отечественных и зарубежных специалистов в данной области и координирует работу региональных организаций.

В учреждении работают 53 подразделения и 24 лаборатории, в которых трудится 2 500 высококвалифицированных сотрудников, в том числе четыре академика РАН. Ежегодно стационарную и амбулаторную помощь в центре получают более 150 тыс. человек.