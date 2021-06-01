Оздоровительная кампания для детей начинается почти в 2 тыс. учреждениях России

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Детская оздоровительная кампания полноценно начинается почти в 2 тыс. учреждениях в России. В этом году загрузка лагерей из-за эпидемиологической ситуации составит до 75%, однако санатории и лагеря смогут принимать детей со всей страны, а не только из региона, где они расположены, рассказал ТАСС исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса сезон детского отдыха начался лишь в июле. Кроме того, организации могли принимать детей только из домашнего региона. Часть учреждений из-за этого приняли решение вовсе не открываться.

"Всего в России частных, муниципальных и прочих около 1,9 тыс. детских лагерей, часть из них готовы полностью, часть нет. Все они открылись, полностью или частично", - сказал Волков.

Значительная часть лагерей и центров отдыха приходится на Краснодарский край и Крым. Как рассказал ТАСС председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, около 50 стационарных детских лагерей, которые функционируют в регионе, получили все необходимые пакеты документов, а также во всех прошли проверки, связанные с антитеррористической и эпидемиологической безопасностью.

"Всего за лето в перечисленных лагерях и санаториях (почти 1,5 тыс. лагерей и санаторных организаций) планируется охватить более 363 тыс. детей: 145 тыс. детей из иных регионов России и 218 тыс. детей Краснодарского края", - отметили в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Полноценный сезон

В этом году в регионах ввели дополнительные меры эпидбезопасности. В частности, на вокзалах и в аэропортах для групп детей создают зеленые коридоры, а педагоги и вожатые проходят регулярные медицинские осмотры, включающие тесты на коронавирус. Кроме того, к примеру, в Крыму запрещено размещение детей в палаточных лагерях.

Черняк отметил, что несмотря на обращения, власти республики приняли решение не отменять тест для детей, так как они добираются до Крыма поездами, самолетами, где остается риск заражения коронавирусом. "Детям, которые едут на поездах, у которых ПЦР-тест сделан несколько дней назад, тесты будут делать прямо на вокзалах, сейчас продумываем маршруты, как их изолировать", - рассказала ТАСС руководитель по Крыму управляющей гостиничной компании "Юпро Групп" Екатерина Мильчинская.

В Анапе заезд групп детей в лагерь разведен по времени, проводится на открытом воздухе в специальных шатрах. В эти шатры дети заходят по одному, проходят термометрию и обработку рук. После чего, за каждым ребенком выходит вожатый и провожает ребенка на медосмотр, а после него - в корпус. "У нас есть дополнительные площади (отдельно корпус) и 100-местный изолятор, в случае эпидемиологической необходимости. Этого вполне будет достаточно для того, чтобы в случае возникновения контакта, мы могли изолировать инфицированного ребенка", - рассказали в пресс-службе крупнейшего коммерческого лагеря Краснодарского края "Жемчужина России".

Усиление охраны

Кроме эпидемиологической обстановки внимание уделили и безопасности детей. В середине мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило требования к антитеррористической защищенности детских лагерей отдыха и разработает меры по обеспечению безопасности всех школ. Директор Всероссийского детского центр "Орленок" и президент Национальной ассоциации детских лагерей России Александр Джеус рассказал, что для обеспечения безопасности детского отдыха в Краснодарском крае была создана межведомственная комиссия.

"По информации администраций муниципальных образований Краснодарского края, все организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Краснодарского края, прошли комиссионное обследование и категорированы", - отметил Джеус.

К примеру, ВДЦ "Орленок" охраняют сотрудники Росгвардии, а также служба обеспечения внутриобъектового режима центра. "В каждой смене с ребятами проводятся в виде игры учебные тренировки, в которых отрабатываются способы эвакуации и поведения в случае возникновения угрозы чрезвычайной ситуации или пожара", - рассказал Джеус, добавив, что также на территории центра расположена пожарная часть, а все детские лагеря оснащены системами оповещения и пожаротушения.

Уполномоченный по правам ребенка Республики Крым Ирина Клюева рассказала ТАСС, что в этом году в организациях детского отдыха полуострова будет усилен контроль за работниками, а их прием на работу будет сопровождаться дополнительными проверками биографии. Особое внимание будет уделено и вопросам заезда несанкционированных групп детей - тех, кого привозят на отдых не в лицензированные лагеря, а в обычные отели. Для Крыма это многолетняя проблема - ведь в таких случаях не обеспечивается на должно уровне безопасность детей, ребята и родители не получают услуг должного уровня.

В Крыму в международном детском центре "Артек" по информации пресс-службы, охрана общественного порядка и осуществление пропускного режима обеспечиваются сотрудниками вневедомственной охраны, а также военнослужащими. "Учитывая государственное и международное значение функционирования МДЦ "Артек", создан пункт полиции №5 по обслуживанию МДЦ "Артек" УМВД России по г. Ялта", - отметили в пресс-службе.