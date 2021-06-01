Медведев заявил, что надо помочь самым уязвимым слоям населения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Государство в условиях кризиса, связанного с пандемией, должно защищать наиболее социально уязвимые слои населения, поэтому соцподдержка носит адресный характер. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что "никто не знает", сколько продлится ситуация, связанная с последствиями пандемии, и "это плохо влияет на экономику".

"Но наша задача, в том числе и партии "Единая Россия", защитить наиболее социально уязвимые слои людей, у которых совсем плохо с деньгами. В этом наша социальная миссия, и именно поэтому решение о поддержке носит адресный характер", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что "по-другому никак".

"Невозможно просто распределить деньги. Так не бывает", - продолжил зампред Совбеза. Он заключил, что именно поэтому возглавляемая им партия будет защищать наиболее уязвимые категории граждан.

Медведев подчеркнул, что в своей политической карьере он пережил несколько кризисов. Часть из них прогнозировалась, и у них были понятные границы. "Вот кризис 2008-2009 годов - мы понимали: цикличность мировой экономики, рано или поздно мировая экономика "отскочит", изменятся цены на основные энергоносители и все стабилизируется. Так в целом и произошло. А нынешнего кризиса никто не ожидал, это в соответствии с Нассимом Талебом действительно "черный лебедь" [речь идет о явлениях, которые проявляются случайно и не поддаются прогнозированию, но оказывают значительное влияние на мировую политику и экономику].

Также Медведев высказался и по теме поддержки среднего класса. По его словам, нужно делать все, "чтобы росло благосостояние людей, чтобы [у России] была опора на собственные производительные силы". "Безусловно, нам нужно поддерживать бизнес в целом, потому что у нас рыночная экономика. И если бизнес не растет, если малый бизнес не развивается, если средний класс не расширяется, то общество начинает проваливаться", - подчеркнул зампред Совбеза.