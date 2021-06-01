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Медведев назвал нынешние времена очень хорошими и стабильными по сравнению с 1990-ми

При этом зампред Совета безопасности РФ выразил уверенность, что "нужно обязательно помнить уроки истории"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Текущая ситуация выгодно отличается от периода 1990-х годов и нужно обязательно помнить уроки истории. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, вопрос о "трудных временах" зависит от того, с чем именно проводить параллели. "Если сравнивать с 1990-ми годами, нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию. Но этим никто не бывает доволен: мол, вы еще вспомните, что было при царе Горохе", - заметил Медведев.

Он при этом выразил уверенность, что "нужно обязательно помнить уроки истории". Как отметил Медведев, Советский Союз, при всех своих сложностях и специфичности планового производства, был устойчивым и достаточно стабильным государством, "но потом все рухнуло", а те, кто благополучно жили в 1980-е годы, в 1990-х оказались "обездоленными, бедными, с подорванным здоровьем и абсолютно беспросветным будущим".

Зампред Совбеза РФ констатировал, что "каждое время по-своему сложное", и вспомнил о строках "времена не выбирают - в них живут и умирают". "Я всегда думаю о том, как это грустно, что невозможно передать все те эмоции, которые ты получил в предыдущий период своей жизни, людям более молодым", - сказал Медведев.

Он отметил, что и относительно проблем в международных отношениях у него есть "краски оптимизма". "Иначе жить невозможно. На моей памяти мы проходили очень разные, очень сложные ситуации, но все-таки возвращались к нормальному сотрудничеству и преодолевали те проблемы, которые есть", - сказал Медведев. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что противодействие пандемии создает огромное количество предпосылок для сотрудничества между странами, поэтому "сейчас действительно есть очень важный повод, чтобы объединиться".

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