Матвиенко: в российский реестр по одаренным детям внесены данные 181 тыс. человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на начало 2021 года в государственный информационный ресурс по одаренным детям внесены данные 181 тыс. человек. Об этом она написала в колонке ко Дню защиты детей, опубликованной на сайте "Российской газеты".

"В стране сформирована целостная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи, в мире таких немного. Система работающая, эффективная. В государственный информационный ресурс по одаренным детям на начало 2021 года внесены данные о 181 тыс. детей", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в России выявление и поддержка талантливых детей поставлены на системную основу. По словам спикера Совфеда, с 2021 года результаты в области выявления и сопровождения юных талантов включены в число показателей, на основе которых оценивается деятельность региональных органов власти. Поиск и поддержка талантливых детей, подростков ведется, прежде всего, в общеобразовательных школах. "Событием большой, я бы сказала, государственной важности стало учреждение по инициативе президента России в 2015 году в Сочи образовательного центра "Сириус". По сути создан современный лицей, в стенах которого выращивается, воспитывается будущая интеллектуальная и художественная элита России. По модели "Сириуса" создаются аналогичные центры и в регионах", - подчеркнула Матвиенко.

Как отметила спикер СФ, в 2020 году в России действовали 11,5 тыс. учреждений дополнительного образования, в которых занимались почти 10 млн детей.