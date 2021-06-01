Самка дальневосточного леопарда Грация из нацпарка в Приморье стала матерью-рекордсменкой

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня. /ТАСС/. Самку дальневосточного леопарда по кличке Грация зафиксировали в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье с очередным пометом из двух котят, всего ее потомство насчитывает 10 детенышей. Как сообщает во вторник пресс-служба нацпарка, она стала самой плодовитой в мире представительницей своего вида в дикой природе.

"Самая плодовитая в мире самка дикого дальневосточного леопарда стала мамой в пятый раз. Фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае сняли краснокнижную кошку по имени Грация с новыми котятами. Включая этот выводок, мать-героиня подарила жизнь уже 10 пятнистым хищникам. За всю историю научных наблюдений этого подвида случай подобной плодовитости стал рекордным и наблюдается впервые", - говорится в сообщении.

На заповедных территориях России обитает 85% всей популяции самой редкой крупной кошки планеты. Заходы краснокнижных хищников фиксируются также в приграничных районах в Китае. На "Земле леопарда" за ними следят с помощью самой обширной в России сети фотоловушек, поэтому у ученых есть исчерпывающая информация о каждом животном.

"На новых снимках счастливая мама прогуливается в компании двоих крупных котят. Судя по размерам, им около года - уже почти взрослые хищники. Еще буквально пара месяцев, и дети покинут мать, чтобы начать взрослую жизнь. Все животные на снимках выглядят сытыми и здоровыми", - отмечается в релизе.

Впервые Грация окотилась в 2014 году, тогда у нее тоже было два котенка, и с тех пор хищница регулярно приносит потомство. Ученые фиксировали ее с новыми котятами три года подряд - с 2016-го по 2018-й. Из 10 детенышей, родившихся у Грации, как минимум шесть остались на "Земле леопарда". По оценкам специалистов, самой матери сейчас около 10 лет - что довольно много для дикого леопарда.

Сейчас охраняемые территории населяют около 100 дальневосточных леопардов, хотя еще в начале 2000-х годов в мире их насчитывалось всего 35. Эти животные были на грани полного исчезновения. Юго-запад Приморского края был единственным местом на планете, где сохранился дальневосточный леопард. В 2012 году здесь был создан национальный парк "Земля леопарда".