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В Чите сняли карантин, введенный в марте из-за африканской чумы свиней

Сумма ущерба от вспышки заболевания составила свыше 27 млн рублей

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов снял в Чите карантин, введенный в марте из-за выявления очага африканской чумы свиней (АЧС). Ущерб от вспышки составил 27 млн рублей, сообщается во вторник на официальном портале региона.

"На территории Читы в очаге возникновения АЧС постановлением губернатора Забайкальского края отменены карантинные мероприятия. В результате вируса АЧС изъято 2,5 тыс. голов свиней и 6,8 тонны свинины. Сумма ущерба составила более 27 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель краевой ветеринарной службы Андрей Лим, несмотря на снятие карантина, ограничения будут действовать еще год на территории очага и в радиусе 20 км от него. В частности, действует запрет на вывоз, ввоз и реализацию свиней, а также свинины домашнего убоя, непрошедшей термическую обработку при температуре более 70 градусов.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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