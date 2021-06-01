Власти Прикамья в 2021 году ждут рост турпотока на 20% за счет нового автобусного маршрута

ТАСС, 1 июня. Прирост потока туристов в 2021 году в Пермский край ожидается на уровне 10-20% - до 2,4 млн человек. Это должно произойти в том числе за счет нового автобусного маршрута проекта "Медвежий тракт", сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Алексей Черников.

"Если по итогам прошлого года более 2 млн туристов [по данным геоаналитики] посетили Пермский край, то прирост в этом году планируем порядка 10-20%. Думаю, что мы получим плюсом к тем 2 млн еще 200-400 тыс. человек", - сказал Черников.

По его словам, прирост обеспечит новый автобусный маршрут "Медвежий тракт", который был организован в этом году. Как ранее сообщала пресс-служба правительства края, он соединяет регион с городами "Золотого кольца России" через федеральную трассу Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

"Автобусные туры привозят путешественников на север края. Те же Коса, Кудымкар очень радуют прихотливых туристов своей аутентичностью. По сути дела, [люди] приезжают в дома, избы, села, где соблюдают традиции этноса, который там проживает", - пояснил зампред регионального правительства.