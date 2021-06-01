Русский дом в Пномпене передал гумпомощь детдому по случаю Дня защиты детей

ХАНОЙ, 1 июня. /ТАСС/. Русский дом в Пномпене по случаю отмечаемого во всем мире 1 июня Международного дня защиты детей передал гуманитарную помощь камбоджийскому детскому дому "Реаксмей". Об этом сообщила ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Пномпене, руководитель представительства Россотрудничества в Камбодже Ирина Цацулина.

"По случаю Международного дня защиты детей команда РЦНК побывала в гостях у детского дома "Реаксмей". Русский дом организовал благотворительную акцию, в ходе которой нашим маленьким друзьям были переданы продукты питания, моющие дезинфицирующие средства, напитки и, конечно же, сладости", - рассказала директор РЦНК. Гуманитарная акция, по ее словам, осуществлена при поддержке Россотрудничества, а также российских и камбоджийских бизнесменов.

Как отметила директор детского дома Пхол Сопхеа, поддержка, оказываемая Русским домом в Пномпене, имеет огромное значение для воспитанников "Реаксмей". "Сейчас нам и нашим воспитанникам приходится непросто. Нам очень приятно и важно, что Русский дом уже не впервые оказывает нам помощь", - сказала директор детдома.

Созданный в 1994 году "Реаксмей" на сегодняшний день насчитывает 70 воспитанников, это дети-сироты или дети из беднейших кхмерских семей. Детей учат грамоте, математике, а также искусству хореографии. На базе детского дома создан танцевальный ансамбль, деньги от концертов идут на содержание воспитанников. Кроме того, детский дом существует на пожертвования от благотворителей.

Помощь детдому "Реаксмей" уже не первая гуманитарная акция РЦНК в Пномпене за последнее время. Ранее Русский дом оказал практическую помощь в борьбе с распространением заболевания COVID-19 крупнейшей в Камбодже детской больнице "Кантха Бопха", передав ей в дар партию дезинфицирующего раствора. Также российская сторона передала реабилитационное оборудование - три комплекта инвалидных кресел-колясок для маломобильных пациентов - в дар пномпеньскому Госпиталю кхмерско-советской дружбы.