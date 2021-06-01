СМИ: японское рыболовное судно, задержанное в РФ, может остаться там до июля

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Японское рыболовное судно, задержанное на прошлой неделе российскими пограничниками, может остаться в РФ до середины июля. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

По его сведениям, судебные разбирательства по делу о задержании состоятся 15 июля. Тем не менее не исключено, что судно будет отпущено и раньше в случае уплаты штрафа.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.

Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее заявлял, что японская сторона прилагает все возможные усилия для освобождения судна и рыбаков. По его словам, на данный момент проблем со здоровьем они не испытывают.