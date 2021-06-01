В Хабаровске начали разворачивать дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дополнительные койки разворачивают в медучреждениях Хабаровского края для госпитализации и лечения заболевших COVID-19. Такое решение принято в связи с напряженной эпидобстановкой, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развернуто 20 коек в городской больнице № 10 Хабаровска и три койки в Охотской центральной районной больнице. Всего на сегодняшний день в регионе развернуто 494 койки. И если по краю процент заполняемости мест в больницах составляет 78%, то в Хабаровске он перешагнул за отметку 87%", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, за неделю количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось почти в два раза - до 256 случаев. Умерли 11 человек. По информации заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Ирины Зубун, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагается вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. "Свои предложения ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - отмечается в сообщении.

В Хабаровском крае с начала пандемии выявлено 52,5 тыс. случаев новой коронавирусной инфекцией, умерли 414 человек.