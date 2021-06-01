В Думу внесли поправки о зачислении в одну школу братьев и сестер независимо от прописки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки о приоритетном зачисление в школу братьев и сестер независимо от места их регистрации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Единая Россия" внесла в Госдуму поправки, отменяющие норму, согласно которой братья и сестры для получения приоритетного права при зачислении в школу или детский сад должны иметь общее место жительства", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что инициативу партии поддержали в Минпросвещения.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон об образовании и Семейный кодекс РФ, в котором за детьми закрепляется право преимущественного приема. Их подготовили секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член Президиума Генсовета "Единой России", сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова.

Предложение сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации было озвучено накануне на форуме "Большой семейный совет".