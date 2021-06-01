Число добровольцев в базе ресурсного центра "Мосволонтер" превысило 120 тыс.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество добровольцев, состоящих в базе ресурсного центра "Мосволонтер", с начала 2020 года значительно выросло и превысило 120 тыс. человек. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Волонтерство в Москве развивается довольно активно. Если мы возьмем данные начала 2020 года, то у нас в базе ресурсного центра "Мосволонтер" было 92 тыс. человек, а сейчас их уже более 120 тыс. человек", - рассказала она. Драгунова добавила, что за последние полтора года, а именно с начала пандемии до настоящего времени, свыше 600 тыс. горожан хотя бы один или два раза поучаствовали в волонтерских акциях, мероприятиях.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в городе открываются выставки и проходят некоторые мероприятия, где необходима помощь наших волонтеров. Можно сказать, что это стало доброй традицией, и ни одно мероприятие в городе не проходит без наших добровольцев", - отметила она.

По словам председателя комитета, волонтерский корпус формируется всегда из людей разных возрастов. Это помогает создать преемственность поколений. "Безусловно, сейчас непростой период, но те волонтеры 55+, которые всегда участвовали в наших мероприятиях, они это продолжают делать и сейчас. Стоит отметить, что самому старшему волонтеру 82 года", - добавила Драгунова.

Она подчеркнула, что все московские волонтеры проходят инструктаж по мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса и строго соблюдают их на мероприятиях. "Более того, перед каждым мероприятием наши волонтеры проходят ПЦР-тестирование", - сказала председатель комитета.