Около 5 млн руб. пожертвований удалось собрать с помощью сервиса на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 5 млн рублей пожертвований удалось собрать с помощью запущенного на портале мэра столицы mos.ru в октябре 2020 года благотворительного сервиса. Об этом сообщила в интервью ТАСС председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"В октябре 2020 года на mos.ru появился новый благотворительный сервис. Благодаря ему любой человек может пожертвовать любому фонду, который там зарегистрирован. <...> Я лишний раз убеждаюсь, что Москва - город неравнодушных, ведь идут большие пожертвования в различные фонды. Уже сейчас горожане пожертвовали около 5 млн рублей на различные программы и акции", - сказала она.

Сейчас на благотворительном сервисе зарегистрированы 42 фонда. Сделать пожертвование можно через личный кабинет. Благодаря новой опции можно оформить ежемесячное пожертвование для определенного фонда. Кроме того, каждому на почту также будет направлен отчет о том, на что были потрачены пожертвованные деньги.

Также Драгунова рассказала, что в Москве на регулярной основе помогают приютам для бездомных животных. Например, боксы для сбора корма находятся и в ресурсном центре "Мосволонтер". "За последнюю неделю мы отвезли 16 тонн корма в различные приюты. В основном, конечно, приюты нуждаются не столько в корме, сколько в лекарствах. Также животным не хватает общения. Если мы возьмем средний приют, то там около 300 собак, и, конечно, со всеми нужно гулять. И в связи с этим у нас распространено то, что волонтеры приезжают в приюты и гуляют с собаками", - добавила она.