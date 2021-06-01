Путин направил приветствие участникам и организаторам форума "Вектор детства"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума "Вектор детства". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Для обсуждения вопросов, связанных с воспитанием детей, продвижением семейных ценностей, поддержкой многодетных семей, ваш форум собрал представителей органов власти, родительского сообщества, научных, экспертных кругов, волонтерских организаций. Столь солидный состав участников убедительно свидетельствует о востребованности встречи, важности и актуальности поднимаемых тем", - подчеркнул президент.

Путин отметил важность обновленных положений Конституции РФ в укрепление гарантий защиты детей. "Это надежный фундамент для успешной реализации масштабных социальных, просветительских программ, эффективного развития инновационных технологий и практик в области образования, здравоохранения, спорта, патриотического воспитания подрастающего поколения", - добавил глава государства.

Президент также отметил важность деятельность института уполномоченных по правам ребенка.

Всероссийский форум "Вектор детства" проходит с 1 по 2 июня в Кемеровской области по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Кемеровской области.