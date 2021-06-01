Путин поприветствовал участников мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Телеграмма главы государства опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации, поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство неизменно уделяет приоритетное внимание, - говорится в послании президента. - И очень важно, что этой большой ответственной работе содействуют значимые общественные инициативы, подготовленные при самом активном участии "Российского детского фонда" - крупной, авторитетной благотворительной организации".

В телеграмме указывается, что этот наполненный теплотой и искренностью праздник широко отмечается во всех регионах, ребят ждут богатая культурная программа, подарки и возможность познакомиться со своими сверстниками, узнать много нового и интересного.

Отмечаемый 1 июня Международный день защиты детей был установлен в 1949 году.