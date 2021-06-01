Бесплатные мастер-классы по кроссминтону будут проводить на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бесплатные мастер-классы по кроссминтону будут проходить на ВДНХ с 1 июня. Занятия будет проводить тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

Этот игровой вид спорта сочетает в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса, а освоить его азы взрослые и дети могут на полях для кроссминтона рядом с Шахматным клубом по четвергам с 18:00 до 21:00 и выходным с 16:00 до 21:00, сообщили в пресс-службе. Необходимый инвентарь можно получить на месте.

"В наступающем летнем сезоне главная выставка страны предлагает посетителям широкие возможности для занятий спортом и активным досугом от ходьбы и бега до экстремальных вейкбординга и скалолазания. Тренироваться на ВДНХ можно в одиночку и в команде, бесплатно или взяв в аренду спортивное оборудование и площадку. Новинка сезона, доступная с 1 июня, - серия бесплатных мастер-классов по кроссминтону", - рассказал собеседник агентства.

Прекрасным дополнением к пробежкам и общеукрепляющим тренировкам являются силовые упражнения, которые можно сделать на площадках для воркаута, расположенных справа от входа в Ботанический сад и в парке "Останкино". Бесплатные спортивные комплексы под открытым небом включают в себя тренажеры, турники, рукоходы, гимнастические кольца, шведскую стенку и резиновые столбы - макивары.

"Бег и спортивная ходьба доступны посетителям главной выставки страны всех возрастов. Для этого наиболее подходят тенистые аллеи ландшафтного парка. Для тех, кто не хочет укреплять свое здоровье в одиночку, есть бесплатные тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные". В программе: скандинавская ходьба, зумба, уличный стретчинг и функциональная тренировка", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что для любителей игровых видов спорта предусмотрена универсальная бесплатная площадку для игры в мини-футбол и стритбол с безопасным покрытием, а также трибунами для болельщиков. Там же можно взять напрокат мячи и другой спортивный инвентарь.