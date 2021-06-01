Адвокат не связывает обыск у экс-председателя "Открытой России" с делом Пивоварова

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обыски у бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева проходили в рамках дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Обыск у Александра Соловьева проходит по пункту "б" части 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Потерпевшая сторона, исходя из текста постановления о производстве обыска, - это департамент городского имущества, который является собственником помещения. Соловьев находится в статусе свидетеля. Дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Москве", - сказал он.

Накануне в Санкт-Петербурге был задержан бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в рамках дела по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации), возбужденного следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю 29 мая.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, он находится в статусе подозреваемого, ночь провел в ИВС.