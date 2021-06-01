Сервис Russpass подготовил в Москве выставку ко Дню России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Жители и гости Москвы с 1 июня смогут увидеть подготовленную сервисом Russpass фотовыставку из 30 снимков travel-блогеров. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Ко Дню России туристический сервис Russpass открывает фотовыставку о путешествиях. На ней представлены 30 уникальных снимков, которые сделали тревел-блогеры. На снимках можно увидеть, как извивается река Калаус в Ставропольском крае, садится солнце за горы Ингушетии, плещутся огромные киты в заливах Шантарских островов Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Выставка начнет работать на Цветном бульваре с 17:00 1 июня и будет открыта для всех желающих до 30 июня. На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код. Отсканировав его, можно более подробно узнать о снимках и местах, где их сделали. По каждому региону есть туристические предложения. Чтобы спланировать самостоятельное путешествие или забронировать тур с помощью сервиса Russpass, достаточно перейти по ссылкам.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться уже готовым предложением.

Сервис работает почти год. За это время к его услугам обратились более миллиона человек. На данный момент соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России, а 76 из них уже представили свои туристические программы. Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует комитет по туризму города Москвы совместно с департаментом информационных технологий.