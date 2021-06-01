Mail.ru Group и проекты ее экосистемы VK запустили посвященные Дню защиты детей инициативы

МОСКВА, 1 июня./ТАСС/. Mail.ru Group и проекты ее экосистемы VK, такие как "Почта", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Добро Mail.ru", "Ситимобил" и другие, запустили инициативы, посвященные Дню защиты детей. Они призывают говорить о кибербезопасности и помогать детям не только 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, "Почта Mail.ru" при поддержке "Травли NET" запустила проект "Помогите детям не попасться в сети" о безопасности в онлайн-пространстве. В интерактивном тесте собраны вопросы о распространенных киберугрозах. Пользователи могут проверить знания о кибербезопасности и уровень "Интернет-брони" и узнать больше о том, как защититься от троллей и не попасться на уловки мошенников.

Ко Дню защиты детей "Авто Mail.ru"опросил водителей, которые регулярно перевозят детей в автомобилях: выяснилось, что многие родители не знают все нюансы ПДД, но все равно стараются обеспечить безопасность своих детей. Портал собрал правила перевозки маленьких пассажиров в специальном материале.

"Одноклассники" (ОК) приурочили ко Дню защиты детей исследование, посвященное отношениям родителей и детей. В ходе исследования ОК опросили родителей, которые ответили на вопросы "Общаетесь ли вы со своими детьми в соцсетях?", "Стараетесь ли вы закрывать лицо ребенка на фотографиях в соцсетях?", "Говорите ли вы про безопасность в Интернете с ребенком?". В ходе опроса родители рассказали, что больше всего их радует, когда в соцсетях ребенок общается с друзьями (40%) или с родственниками (33%), а также если смотрит образовательные ролики (33%). Одинаковое количество ответов (по 25%) собрали пункты "выкладывает фотографии и видео" или "слушает музыку".

Также, 1 июня сервис городской мобильности "Ситимобил" утроит все взносы, которые пользователи перечислят проекту "Добрые километры". В рамках акции на дорогах Москвы также появятся автомобили с брендингом проекта в "детской" стилистике - рисунки для них создали юные подопечные благотворительных фондов, участвующих в проекте.

Экосистема VK

Mail.ru Group строит экосистему VK, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Каждый день ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в "Одноклассниках", "ВКонтакте", в мессенджерах и в "Почте Mail.ru"), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на "Юле" и в "VK Работе"), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, "Самокате" и "Кухне на районе"), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (в "Ситимобиле" и "Ситидрайве"), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.