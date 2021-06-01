Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник направил поздравительное послание и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения, отметив, что отношения между Ереваном и Москвой успешно развиваются. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между Россией и Арменией развиваются весьма успешно. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно укреплять двусторонние союзнические связи - на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - говорится в послании российского лидера.