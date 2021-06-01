Представительства ФРГ в России возобновили прием заявок на шенгенскую визу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Представительства Германии в России с 1 июня возобновили прием заявок на выдачу шенгенских виз. Соответствующее сообщение размещено в Facebook посольства Германии в России.

"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявление на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", - говорится в сообщении посольства.

В то же время в посольстве Германии разъяснили, что выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию, поскольку продолжают действовать эпидемические ограничения.

Для подачи заявления необходимо наличие ранее выданной одним из германских зарубежных представительств визы сроком действия не менее двух лет, которая истекла не ранее 1 апреля 2020 года. Кроме того, целью поездки должен быть не туризм. "Предполагается, что данная возможность позволит на момент снятия ряда ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу, с которой вы затем сможете совершить поездку", - отметили в посольстве.

В кол-центре сервисно-визового центра VisaMetric подтверждают, что запись на подачу заявок на шенгенскую визу для некоторых категорий граждан возобновлена. При этом в данный момент свободных мест на июнь уже нет, есть возможность записаться только на начало июля.