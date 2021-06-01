На Кубани прогнозируют поднятие рек до неблагоприятных отметок и смерчи

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, в результате которых возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На побережье ожидают форсирование смерчей, сообщил журналистам во вторник начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

"По информации Краснодарского гидрометцентра, на территории края прогнозируется ухудшение погодных условий, действуют штормовые предупреждения. Возможен комплекс метеоявлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 22 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды местами с превышением отметок неблагоприятных явлений. На побережье возможно формирование смерчей", - приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю слова Иванова.

Уточняется, что силы и средства спасателей приведены в режим повышенной готовности, организована работа оперативного штаба.