Посольство Великобритании в РФ напомнило о правилах въезда в страну для россиян

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правила въезда в Англию для россиян по-прежнему подразумевают необходимость сдать ПЦР-тест перед прибытием и соблюдение режима самоизоляции. Соответствующие разъяснения распространило посольство Великобритании в РФ после решения российских властей возобновить авиасообщение между странами.

"Хорошие новости: российские органы власти приняли решение возобновить регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией со 2 июня. Правила для прибывающих из России в Англию не изменились", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Так, не ранее чем за 72 часа до прибытия необходимо сдать отрицательный тест на коронавирус, а не ранее чем за 48 часов - заполнить специальную анкету и забронировать тесты на коронавирус, которые нужно сдать на второй и восьмой дни после прибытия в Англию. После въезда в страну необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. "Возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции. Это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну", - пояснили в посольстве.

"Если вы собираетесь совершить не прямой, а транзитный перелет в Великобританию, пожалуйста, обязательно проверьте красный список стран. Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию", - напомнили в диппредставительстве.

Авиасообщение РФ с Великобританией было приостановлено с декабря 2020 из-за ухудшения эпидемической обстановки в королевстве. 31 мая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Великобританией возобновятся со 2 июня.