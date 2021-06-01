Более 750 студентов будут трудиться летом в составе студотрядов Хабаровского края

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 750 студентов будут трудоустроены во время летнего семестра в Хабаровском крае. На работу выйдут педагогические, медицинские, строительные, путинные студенческие отряды и отряды проводников, сообщает во вторник пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Штабы студенческих отрядов вузов региона получили путевки на летнюю работу. Всего на каникулах будет трудоустроено более 750 студентов <…> На работу выйдут педагогические, медицинские, строительные, путинные студенческие отряды и отряды проводников. Также ребята попробуют себя в сервисе - в гостиничной и обслуживающей сфере", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2020 году в летнем трудовом семестре в Хабаровском крае было трудоустроено более 500 студентов по всем направлениям работы, кроме проводников. Из-за пандемии большинство из них были заняты в медицине - около 200 человек.

По информации правительства края, уже начали работать студотряды проводников - всего выйдут около 150 учащихся вузов. На стройки планируется привлечь 95 студентов, работать они будут на космодроме Восточный в Амурской области, а также на территории Сахалинской области и Приморского края. "Самым массовым направлением в этом семестре станет путина. Около 270 студентов края поедут на работу в Охотск, на Камчатку и Курильские острова", - добавили в ведомстве.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 100 тыс. человек, несмотря на ограничения в пандемию, были привлечены в студенческие отряды в 2020 году, 58,3 тыс. из них были устроены на работу. В 2019 году работу с помощью РСО нашли 240 тыс. молодых людей.