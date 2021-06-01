Госдума обязывает СМИ упоминать о запрете террористических организаций

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.

Сейчас такая обязанность, согласно закону "О СМИ", установлена только при распространении информации об экстремистских организациях. Инициативой предлагается запретить СМИ распространять информацию о террористических организациях, включая иностранные и международные, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность в РФ запрещена. При этом, как пояснял ТАСС один из авторов инициативы, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, законопроект касается всех граждан, а не только СМИ.

Документ был внесен в нижнюю палату Хинштейном и его первым заместителем Сергеем Боярским 21 января. Инициатива получила поддержку правительства.

Госдума 12 мая приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Для граждан они могут составить от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.