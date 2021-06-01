Генконсульство РФ попросили посодействовать возвращению задержанного японского судна

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Представители префектуры Хоккайдо на севере Японии во вторник попросили сотрудников генерального консульства РФ в Саппоро посодействовать возвращению в порт приписки японского рыболовного судна, которое на прошлой неделе было задержано российскими пограничниками.

"Представители префектуры Хоккайдо, а также мэр местного города Вакканай обратились к нам с просьбой посодействовать возвращению японского судна. Эту информацию мы переправили по назначению", - сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники проинформировало, что японское судно может остаться в РФ до середины июля. Тем не менее не исключено, что оно будет отпущено и раньше в случае уплаты штрафа.

Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области 28 мая объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее заявлял, что японская сторона прилагает все возможные усилия для освобождения судна и рыбаков. По его словам, на данный момент проблем со здоровьем они не испытывают.