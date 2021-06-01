Путин поздравил участников фестиваля "Большая перемена" с Международным днем защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Всероссийского фестиваля "Большая перемена" с Международным днем защиты детей и пожелал им решительно и смело достигать вершин. Кадры обращения к участникам фестиваля были показаны во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Среди вас, нынешних школьников, - авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России - нашей любимой родной стране. Верю в вас. Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своем деле. Удачи вам!" - сказал он.

"У каждого из вас есть свои таланты и способности. Кто-то уже знает, что его привлекает, интересует больше всего: естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания, - продолжил российский лидер. - Понимаю, что не все еще определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом".

Как подчеркнул президент РФ, задача взрослых и государства - на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы школьники могли раскрыть и проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. Поэтому за последние годы в России появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал и получить новые знания. Например, конкурс "Большая перемена" стал "настоящим сообществом друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя, умения ярко, нестандартно мыслить, сообществом, где ценят каждого", указал Путин.

"Вас всегда готовы поддержать в этом стремлении ваши педагоги, родители и опытные, состоявшиеся специалисты из разных отраслей. Одним словом, возможностей для выбора много. Только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться. Да, для этого потребуются целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, но только так можно добиться успехов в любом деле", - заключил российский лидер.

Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.